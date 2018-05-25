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"Bir asansör ne kadar ilginç ya da ne kadar yaratıcı olabilir?" dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak bu asansörleri görünce fikrinizin değişeceğinden eminiz. İşte tasarımlarıyla hayran bırakan en ilginç asansörler...

Yaratıcılık dediğin budur!