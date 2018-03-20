Dünyanın en yaşanılabilir ve en yaşanamaz şehri açıklandı

İnsan kaynakları şirketi Mercer'in dünya genelindeki 231 şehir üzerinde, politik istikrar, sağlık imkanları, fiyatlar, eğitim, suç oranları, ulaşım ve şehirdeki imkanlar gibi kriterler üzerinde yaptığı değerlendirmeyle ortaya çıkan sonuçlar açıklandı.

Dünyanın yaşanılabilir ilk 10 şehri arasında Avrupa'dan 8 şehir bulunurken, Almanya ve İsviçre zirveye üç şehirle birlikte yerleşti. Yeni Zelanda, Kanada ve Avustralya'dan da bir şehir en iyi 10'da yer aldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana, bu sene 9'uncu kez art arda yine dünyanın en yaşanılabilir şehri ünvanını alırken, onu İsviçre'den Zürih izledi. Yeni Zelanda Auckland ve Almanya Münih ise üçüncü sırayı paylaştı.

Kanada'dan Vancouver beşinci sırada yer aldı ve en tepeye Kuzey Amerika'dan giren tek şehir oldu. Singapur 25'inci sıra ile Asya'nın en yaşanılabilir, Montevideo da 77'inci sıra ile Latin Amerika'nın en yaşanılabilir şehri oldu.

DOĞU AVRUPA YÜKSELİYOR

Raporda son dönemde Doğu Avrupa şehirlerinde yaşanan yükselişe de dikkat çekildi. Sarajevo 159'uncu sıraya, Bratislava da 80'inci sıraya yükseldi. Artan yaşam standartları sonucu rekabetçi bir emek piyasasının ve yeteneklere ulaşım imkanının artmasının bu şehirlere ciddi bir uluslararası yatırım çekme hamlesi başlattığı belirtildi.

BAĞDAT 10 YILDIR DİPTE

Listeye göre en yaşanamaz şehir ise Bağdat. Irak'ın başkenti 10 yıldır listenin en sonunda bulunuyor. Yemen'in başkenti Sanaa ve Suriye'nin başkenti Şam da yine en yaşanamaz yerler arasında bulunuyor.