Dünyanın en yaşlı futbolcusunun sırrı!

Şimdi İtalya'da top koşturan 55 yaşındaki Carmona, sıra dışı kariyerinin sırrını, münzevi bir yaşama ve inancına bağlıyor.
İtalyan basınının, "En uzun süreli oynayan aktif futbolcu" olarak dört kez üst üste Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardığını belirttiği Robert Carmona, kendi rekorlarını kırmanın peşinde. 50 yaşına kadar sahada kalan İngiliz Stanley Matthews'a ait rekoru 4 kez üst üste kırdığını söyleyen Carmona, Uruguay'da 7 yaşındayken futbol oynamaya başlamış ve 60'lı yaşlarına kadar oynamayı hedefliyor.
Avrupa, ABD, Latin Amerika, Asya ve Okyanusya olmak üzere 5 kıtada kesintisiz futbol oynayan Robert Carmona, aralarında Pan de Azucar, Progreso, Las Piedras, Colòn, Alto Peru ve Imperiales'in de bulunduğu 25 takımda forma giymiş.
Şimdi İtalya'daki amatör takımlardan Audax Orione'nin formasını taşıyan Carmona'nın emekliliğe niyeti yok ve İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda 48 yıldır sahada olmasının sırrını şöyle anlatıyor:
"Sadece birkaç tanesini söyleyebilirim, kalanları ise topa ayak vuramadığım zaman açıklarım. Yağsız, şekersiz, sulu sağlıklı yemekler yemek, alkol hiç kullanmamak, sigara içmemek, erken uyumak, disiplinli bir şekilde günde 3 saat antrenman yapmak ve futbola aşık olmak. Gece hayatım da hiç yok. Formda ve fit kalmak için çok şeyden fedakârlık yaptım. Kalanını da Tanrı bilir artık."
"GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA KABUL EDİLMEK İÇİN 4 YIL UĞRAŞTIM"
Bir dostluk maçında Diego Maradona ile Giorgio Chinaglia gibi futbol efsaneleriyle de karşı karşıya gelmiş olan veteran futbolcu, Pele futbol oynarken bu dünyanın içine girmiş.
Oynadığı mevki, kalecilik gibi uzun kariyer yapmaya müsait olmayan Robert Carmona, "Sol ayaklı 10 numara" olarak biliniyor ve kendisi de "İyi bir ayağım var" diyor.
3 çocuk babası Carmona, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinin hikâyesini de şöyle anlatıyor:
"Kızım bir kitapçıdan Guinness Rekorlar Kitabı'nı almış ve benim ismimi orada göremeyince şaşkınlık yaşamış. Ben de en yaşlı oyuncu rekorunun 45 yaşındaki Marco Ballotta olduğunu öğrendim o zaman. Yani aslında rekor benimdi! Bunun üzerine 4 yıl mücadele verdim. Guinness temsilcileri Uruguay'a geldi ve resmen beni ödüllendirdi."
"NELSON PRESENTE, GÖRDÜĞÜM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"
Uruguay'da 14 yaşındayken birlikte çalıştığı Nelson Presente'nin, gördüğü en iyi teknik direktör olduğunu söyleyen Carmona, "O, bana futbolun değerlerini ve doğru oyunu öğretti. 35 yaşındayken hayatını kaybeden futbolcu babamı da hep örnek aldım" diyor.
Kendisi 50'lerindeyken, teknik direktörlerinden bir tanesinin 34 yaşında olduğunu anlatan Robert Carmona, "Soyunma odasında torunum yaşındaki adamları görmek artık gayet normal geliyor bana. Takımlarımdan birinde 16 yaşında bir oyuncu bile vardı. Sonradan öğrendim ki o çocuk, 1980'li yıllarda birlikte oynadığım birinin torunuymuş," diye anlatıyor şaşkınlığını.
Futbol hayatına ilişkin tavsiyeler vermek üzere, okullar ve hapishaneleri ziyaret eden Carmona, Güney Amerika'da çocukların gelişimine ilişkin faaliyet yürüten "Yaşam İçin Bir Gol" adlı bir derneğin de başkanı.
Takım arkadaşlarına da kariyer yönetimi, doğru beslenme ve profesyonellik hakkında tavsiyelerde bulunan Carmona, yeni nesil futbolcuları da eleştirmekten geri durmuyor:
"Onlar daha çok bacaklarının tıraşı, soyunma odasındaki müzik ve rakiplerinin parlak ayakkabılarını kıskanmanın derdindeler. Soyunma odaları diskotek gibi. Genç takım arkadaşlarıma müziği kesmelerini söylüyorum ama beni dinlemiyorlar. Ben de başka bir odaya gidip üstümü değiştiriyorum. Eski futbol geleneklerini özlüyorum."
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