Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

10 Mart 1900 doğumlu ve dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahip 117 yaşındaki Mosse-Brown'ın ölümünü Jamaika Başbakanı Andrew Holness resmi Twitter sayfasından duyurdu.

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) September 16, 2017

Violet Mosse-Brown'ın ölümüyle beraber, dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, yine 117 yaşındaki Japonya'da yaşayan Nabi Tajima'ya geçti. Tajima'da 4 Ağustos 1900 tarahinde, yan, Mosse-Brown'dan sadece bir kaç ay önce doğmuş.

Mosse-Brown "dünyanın en yaşlı insanı" ünvanına ise geçtiğimiz Nisan ayında sahip olmuştu. İtalya'da yaşayan ve yine 117 yaşında ölen Emma Morano'nun ölümünden sonra bu ünvanı bir kaç ay elinde tutabilen Mosse-Brown'ı ünvanı aldığında Jamaika Başbakanı ziyarete gitmişti.

Dünyanın en yaşlı insanı

Violet Mosse-Brown