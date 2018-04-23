Dünyanın en yaşlı kişisi olduğu düşünülen ve Guinness Dünya Rekorlar Kuruluşu'nun dünyanın en yaşlı insanı sertifikası vermek için araştırma yaptığı 117 yaşındaki Nabi Tajima yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre 117 yaşındaki Nabi Tajima adlı kadın, Japonya'nın güneybatısındaki Kikaijima adasında hastanede hayatını kaybetti.

Guinness, Jamaikalı Violet Brown'ın önceki yıl 117 yaşında ölmesinden sonra Tajima'ya dünyanın en yaşlı insanı sertifikası vermek için araştırma yapıyordu.

Guinness, bu ayın başında 112 yaşındaki Japon Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul etmişti.

Öte yandan Japonya'da yüz yaşını geçen insan sayısı 1963 yılında 153 iken, bu sayının geçen yıl 67 bin 824'e yükseldiğine dikkat çekildi.

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