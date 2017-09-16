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En yaşlı kedi 32 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı kedisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren kedi Nutmeg, hayatını kaybetti

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Dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Nutmeg, İngiltere’de 32 yaşında hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere’nin Gateshead kentinde yaşayan Liz ve Ian Finlay’in sahibi olduğu Nutmeg’in, solunum zorluğu sebebiyle veterinere götürüldüğü ve burada kurtarılamayarak öldüğü açıklandı. Çift, Nutmeg’i 1990 yılında bahçelerinde bularak sahiplenmişti. Ian Finlay, “O bizim kedimiz değildi, biz onun insanlarıydık. Bunu bize hiçbir zaman unutturmadı. Uzun yaşamasının sırrının bu olduğunu düşünüyorum” dedi. Nutmeg, dünyanın en yaşlı kedisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Ortalama ömürleri 15 yıl olan kediler, günümüzde daha iyi beslenme, bakım ve gözetim sebebiyle eskisine göre çok daha uzun yıllar yaşayabiliyor.

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