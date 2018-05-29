'Dünyanın en yaşlı kişisi' sigarayı bırakmaya çalışıyor

- BBC

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guiness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girebilir.

Ama 114 yaşında onun bundan daha büyük problemleri var; sigarayı bırakmak gibi.

Yıllar önce alkolü bırakmış olsa da Fredie Blom halen sigara içmeye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını "Her gün iki ila üç 'ilaç' içiyorum" diyerek anlatıyor.

Blom'un "ilaç" dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütünden başka bir şey değil.

114 yaşındaki tiryaki "Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigaraları sevmiyorum" diyor:

"İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' yapmam gerekiyor."

Blom, "Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü" derken yaramaz bir şekilde gülümsüyor.

'Ayaklarım dışında bir problemim yok.'

BBC'nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie'nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise, yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin.

Uzun boylu olan Blom'un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığını anlatıyor.

8 Mayıs'ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki "en yaşlı kişi" olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

- BBC

Bu ünvan daha önce, 15 Eylül 2017'de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown'ın elindeydi.

"Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum" diyen Blom'un ünü yaşadığı bölgeye de yayılmış durumda.

Politikacılar ziyaretine geliyor, mahallesindeki marketlerden hediyeler yollanıyor.

Londra'nın doğusunda 8 Mayıs 1904'te dünyaya geldiği belirtilen Fredie Blom'un doğum kayıtları Güney Afrikalı yetkililer tarafından da resmi olarak işleme konulmuş.

- BBC Fredie Blom ve 85 yaşındaki eşi Janetta

Peki 114 yaşındaki Blom nelerle besleniyor?

48 yıldır Blom ile evli 85 yaşındaki Janetta, eşinin "her yemekte et istediğini ama çokça da sebze tükettiğini" anlatıyor.

Eşine göre, Blom halen kendi yıkanıp kendisi giyinebiliyor ama yalnızca ayakkabılarını giymekte zorlanıyor.

- BBC

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