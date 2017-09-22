Dünyanın en yaşlı liderinden Trump'a 'Golyat' benzetmesi

"Diğer ülkeleri yok olmakla tehdit eden Golyat aramıza geri mi dönüyor?" sözlerinin ardından salonda alkış topladı.

Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da adı geçen Golyat, Davut'la düellosuyla biliniyor. Düelloda Davut'a yenilen Golyat'ın boyu yaklaşık 2 metre olarak tanımlanıyor.

Mugabe, "Devasa Altın Golyat'ın dönüşü gibi bu durumdan korkmasak da utanç duyduk. ABD Başkanı Trump'a şunu söylemek isterim: Lütfen trompetinizi birlik, barış, iş birliği, beraberlik ve diyalog yönünde, her zaman arkasında durduğumuz ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda da yazılı olan değerler için üfleyin." dedi.

Robert Mugabe

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