Gövde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı vurgulanırken, 75-80 derecelik dik topoğrafyası ile birlikte toplam yüksekliği 485 metreyi bulan çalışmaların bittiği, gövde betonuna hazır hale gelindiği aktarıldı.
Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı özelliğini taşıyacak.
Su biriktirme hacmi 2 milyar 130 milyon metreküp olan barajın kurulu gücü 558 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 1,88 milyar kilowatt/saat olacak. Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak.
21 Aralık 2012'de yer teslimi yapılarak başlanılan Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 1 Nisan 2014'te nehir derivasyonu işlemi gerçekleştirildi. 2014 yılında yapımı tamamlanan geçici bağlantı yolu 5,9 kilometre uzunluğunda.
Ayrıca güzergahta, toplam uzunluğu 231 metre olan üç köprü ve toplam uzunluğu 3 bin 890 metre olan 5 tünel bulunuyor.
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