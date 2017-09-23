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Rivera, çalıştırdığı yaklaşık 250 bin kişi ve 20 milyar doların üzerindeki cirosuyla Meksika'nın en büyük içeçek firması ve Coca Cola'nın en büyük şişeleme ortaklarından olan FEMSA'nin dört çocuğuyla birlikte en büyük varislerinden. Bir kızı da şu an şirketin CEO'su ile evli.