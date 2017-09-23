İŞ-YAŞAM
Dünyanın en zengin kadınları
23 Eylül 2017 Cumartesi, 16:20:48 | Güncelleme: 17:44:41
HABERTURK.COM
Fransız kozmetik firması L'Oreal sayesinde 44 milyar dolar servete ulaşan Liliane Bettencourt'un 94 yaşında hayatını kaybetmesiyle dünyanın en zengin kadını da değişti. İşte son durum
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L'Oreal kozmetik firmasının kurucusu Eugène Schueller'in kızı Liliane Bettencourt geçtiğimiz günlerde, 94 yaşında hayatını kaybetti.
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Forbes araştırmasına göre 44 milyar dolar dünyanın en varlıklı kadını olan Bettencourt'un ölümüyle zenginler listesi de değişti. İşte yeni sıralama.
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MARIAN ILITCH | 6.5 MİLYAR DOLAR (ABD)
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84 yaşındaki milyarderin serveti, 21 ülkede faaliyet gösteren ünlü pizza zinciri Little Caesars sayesinde.
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ANN WALTON KROENKE | 6.6 MİLYAR DOLAR (ABD)
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Kroenke, tam 28 ülkede 11 bin 695 mağazasıyla geçen sene 485 milyar dolar civarında gelir üreten perakende zinciri Wal-Mart firmasının varislerinden.
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PAULINE MACMILLAN KEINATH | 6.6 MİLYAR DOLAR (ABD)
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83 yaşındaki Keinath, 1865 yılında kurulan ve enerjiden gıdaya, sağlıktan finansa dek dev bir holding olan Cargill'de kurucu olan dedesinden kalan yüzde 9 hissesi sayesinde listede.
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WU YAJUN | 6.7 MİLYAR DOLAR (ÇİN)
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Wu Yajun, mühendislik okuyan bir dönem gazetecilik de yapmasına rağmen kendi çabasıyla zengin olanlardan. Kurucusu olduğu Longford İnşaat yaklaşık 8 bin personel çalıştırıyor.
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SAVİTRİ JİNDAL | 6.9 MİLYAR DOLAR (HİNDİSTAN)
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67 yaşındaki SavitriJindal, eşinin kurucusu olduğu ülkenin en büyük enerji ve çelik üreticilerinden olan Jindal'in başkanı. 2005 yılında eşi bir helikopter kazasında öldükten sonra işin başına geçti.
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EVA GONDA DE RIVERA | 7.2 MİLYAR DOLAR (MEKSİKA)
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Rivera, çalıştırdığı yaklaşık 250 bin kişi ve 20 milyar doların üzerindeki cirosuyla Meksika'nın en büyük içeçek firması ve Coca Cola'nın en büyük şişeleme ortaklarından olan FEMSA'nin dört çocuğuyla birlikte en büyük varislerinden. Bir kızı da şu an şirketin CEO'su ile evli.
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KIRSTEN RAUSING | 7.4 MİLYAR DOLAR (İSVEÇ)
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İsveçli ünlü ambalaj firması Tetra Pak firmasını Kirsten Rausing'in dedesi Ruben Rausing kurmuştu. Babasının yüzde 50 hisseyi kardeşi Hans Rausing'den satın aldıktan sonra Kirsten Rausing tarafı firmanın tek sahibi konumuna geldi.
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SANDRA ORTEGA MERA | 7.9 MİLYAR DOLAR (İSPANYA)
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49 yaşındaki milyarder, Zara başta olmak üzere pek çok popüler markayı bünyesinde bulunduran tekstil devi Inditex'in kurucusu olan Amancio Ortega'nın kızı. Babasının 80 milyar dolardan fazla serveti var.
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LORETTA ROBINSON | 8.1 MİLYAR DOLAR (KANADA)
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Loretta Robinson, Kanadalı telekomünikasyon şirketi Rogers'ın kurucusu Ted Rogers'ın dul eşi.
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MARGARETTA TAYLOR | 8.5 MİLYAR DOLAR (İSVİÇRE)
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KATHARINE RHAYNER | 8.5 MİLYAR DOLAR (ABD)
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BLAIR PARRY-OKEDEN | 12.8 MİLYAR DOLAR (ABD)
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Üç kadın Amerikalı medya ve iletişim grubu Cox'un kurucusu James Cox'un torunları.
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ZHOU QUNFEI | 10.4 MİLYAR DOLAR (ÇİN)
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Babası eski bir asker olan fakir bir ailenin çocuğu olan Qunfei, dünyanın en zengin sıfırdan milyarder olan kadını. Modacı olmak istese de Shenzen Üniversitesi'nde aldığı muhasebe ve bilgisayar bilimleri kurslarından faydalanarak 2006 yılında dokunmatik ekran üreten Lens Technologies'i kurmuştu.
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MASSIMILIANA LANDINI ALEOTTI | 11.3 MİLYAR DOLAR (İTALYA)
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75 yaşındaki milyarder, bu servete kocası Alberto Aleotti'nin kurduğu Menarini sayesinde ulaştı. Şu anda kızı ve oğlu şirketi yönetiyor.
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ABIGAIL JOHNSON | 15.1 MİLYAR DOLAR (ABD)
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55 yaşındaki başarılı iş kadını, dedesinin kurduğu uluslararası finans şirketi Fidelity'nin CEO'su durumunda. Yönetimleri altında 2 trilyon doların üzerinde fon var. Geçen sene 3.5 milyar dolar kâr ettiler.
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GINA RINEHART | 15.2 MİLYAR DOLAR (AVUSTRALYA)
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63 yaşındaki milyarder Avustralyalı madencilik firması Hancock'un yüzde 76 hissesine sahip. Firma dünyanın en büyük demir rezervlerini yönetiyor.
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CHARLENE DE CARVALHO-HEINEKEN | 15.6 MİLYAR DOLAR (HEINEKEN)
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Heineken, ismiyle müsemma olan dünyanın en büyük bira üreticilerinden birinin dörtte birine sahip. Firmanın 70'ten fazla ülkede 165 markası ve 100 bin civarı çalışanı bulunuyor.
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IRIS FONTBONA | 16.1 MİLYAR DOLAR (ŞİLİ)
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Şilili madencilik deci Antofagasta'nın bulunduğu Luksic Grup'un kurucusu olan Andronico Luksic'in dul eşi. Gemicilik, bankacılık ve içecek işinde de çok büyükler.
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YANG HUIYAN | 16.4 MİLYAR DOLAR (ÇİN)
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35 yaşındaki genç kadın, listenin en genç milyarderlerinden. Babası Yang Guoqiang'ın 1992 yılında kurduğu müteahhitlik firması Country Gardens'da yüzde 70 hisseye sahip. Şirketin de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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LAURENE POWELL JOBS | 20.2 MİLYAR DOLAR (ABD)
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Steve Jobs'un 53 yaşındaki dul eşi Apple ve Disney'de bulunan hisseleri ve kendi yatırımlarıyla zengin olsa da şu sıralar emerson collective girişimiyle genellikle hayır işleriyle ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor
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SUSANNE KLATTEN | 22.8 MİLYAR DOLAR (ALMANYA)
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Susanne Klatten, servetini arabalara ve ilaçlara borçlu. Kardeşiyle birlikte BMW'nin neredeyse yüzde 50'sine sahip. Ailesinden de kimya firması Altana AG'nin yarısı da annesinden ona miras kaldı.
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JACQUELINE MARS | 26 MİLYAR DOLAR (ABD)
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77 yaşındaki deneyimli iş kadını 20 yıl çalıştığı, dünyanın en büyük üçüncü şekerleme şirketi Mars'ın üçte bir hissesine sahip.
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MARIA FRANCA FISSOLO | 29.8 MİLYAR DOLAR (İTALYA)
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Minicik bir fıından Avrupa'nın en büyük çikolata üreticilerinden birini yaratan ve 2015'te hayatını kaybeden Michele Ferrero'nun eşi. Şu an dev firmanın başında oğlu Giovanni var.
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ALICE WALTON | 37.9 MİLYAR DOLAR (ABD)
Amerikan perakende satış mağazaları zinciri Wal-Mart'ın sahibi. Firmayı 1962 yılında babası kurmuştu. Bettencourt'un ölümüyle dünyanın en zengin kadını oldu.