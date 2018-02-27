Dünyanın en zengin kentleri belirlendi

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Sakinlerinin sahip oldukları gayrimenkuller, nakit, varlık ve menkullerin toplam değeri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ABD’nin New York kenti 3 trilyon dolarla (11.3 trilyon TL) dünyanın en zengin kenti oldu. Nüfusu 8.5 milyonun biraz üzerinde olan New York’ta ortalama kişisel servet yaklaşık 1.3 milyon TL’yi buluyor.