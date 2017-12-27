Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016'da 4,4 trilyon dolar olan serveti dün itibarıyla (26 Aralık 2017) yüzde 23 artarak 5,3 trilyon dolara ulaştı
Geçen yıl her gün servetlerine 2,7 milyar dolar ekleyen "en zenginler" 2017 yılında 2016'da kazandıklarının 4 katından fazla kazandı.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34,2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99,6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft'un kurucusu, 91,3 milyar dolara sahip Bill Gates'in unvanını elinden aldı.
ÇİN ZİRVEYE OYNUYOR
Listeye giren 49 ülkeden zenginler arasında 38 Çinli milyarder, ekledikleri 177 milyar dolarla servetlerini yüzde 65 artırdı. Listede 159 isimle temsil edilen ABD'de ise milyarderler 315 milyar dolar ekledikleri servetlerini yüzde 18 artırmış oldu.
Çinli işadamı Hui Ka Yan, 25,9 milyar dolarla servetini yüzde 350 artırdı ve Bezos'un ardından servetini en fazla artıran kişi konumuna yükseldi.
EN BÜYÜK ZENGİNLEŞME TEKNOLOJİDE
2017 teknoloji patronlarının yılı oldu. Listede yer alan 57 teknoloji milyarderi, 262 milyar dolarla servetlerini yüzde 35 artırdı.
Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, 22,6 milyar dolarla servetini yüzde 45 artırdı.
Endekste yer alan ve servetini artıran 440 milyarder, 2017'de 1,05 trilyon dolarlık artış sağlarken servetleri azalan 58 milyarder ise 46 milyar dolar kayıp yaşadı.
Yüzde 39 düşüşle, servetinin 4,1 milyar dolarını kaybeden Fransız telekomünikasyon devi Patrick Drahi servetinde en fazla kayıp kaşayan kişi oldu.
Geçen yıl listede yer alan 60 milyarder ise servet kayıpları veya rakiplerinin servetlerini daha fazla artırması nedeniyle liste dışı kaldı.
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