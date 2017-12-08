Dünyanın gözü Kudüs'teki cuma namazında!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1995'te ABD Senatosu'ndan geçen ancak sonrasında her 6 ay bir ABD Başkanları tarafından askıya alınan Kudüs'ün İsrail'İn başkenti olarak tanınmasını öngören yasayı onaylamasının ardından Filistin'de sıcak saatler yaşanıyor.
Birçok dünya ülkesinin tepki gösterdiği kararın ardından, Filistin'de üç gün ulusal öfke günü ilan edilmişti. Ardından Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'e karşı yeni bir intifada çağrısı yaptı ve Ramallah'taki El Fetih yönetimine 'net bir tavır takının' dedi.
Kudüs'te artan gerilimin ve Filistin tarafından gelen intifada çağrılarının ardından, dünya gözünü Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazına çevirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken, namaz sonrasında geniş çaplı gösterilerin olması bekleniyor.
BATI ŞERİA VE GAZZE'DE ÇATIŞMALAR
ABD'nin kararının ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli göstericilerle İsrailli güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 17 kişi yaralandı. Doktorlar yaralananlardan birinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtti.
İsrail ordusu, 'olası gelişmelere hazırlık' gerekçesiyle Batı Şeria'ya çok sayıda yeni tabur sevk edildiğini duyurdu.
İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.
İSRAİL JETLERİ GAZZE'Yİ VURDU
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığını açıkladı. Buna karşılık Gazze'deki 2 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin İsrail topraklarına ulaşmadan Gazze sınırları içine düştüğü ifade edildi.
Gazze'deki Nasır Selahaddin Tugayları, roketleri kendilerinin attığını duyurdu.
İsrail ordusu, roket saldırısına savaş uçağı ve tanklarla karşılık verdi ve "Gazze Şeridi'nde terör örgütlerine ait iki hedef vuruldu" açıklaması yaptı.
Ordu, ayrıca Gazze'den İsrail'e yapılan tüm roket saldırılarından Hamas'ı sorumlu tuttuklarını belirtti.
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