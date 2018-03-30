Yayınlanan 23 saniyelik video, Plesetsk cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat"ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl Aralık ayında gerçekleştirilmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

Putin'in tanıttığı ve dünyanın her yerini vurabileceklerini söylediği, "en yeni savunma sistemlerini delebilir, Kuzey ve Güney Kutbu'nu vurabiliriz" dediği yeni füzelerden biri de kıtalararası nükleer başlık taşıyabilen Sarmat füzesiydi. ABD'den ise 'Hazırlıklıyız' yanıtı gelmişti.

Sarmat, 10 ile 20 arasında nükleer başlık taşıyabiliyor. Füzenin ayrıca hipersonik silahlar taşıma kapasitesi de bulunuyor. 16 bin kilometre menzilli füze, 7 bin kilometre hızla ilerleyebiliyor. 2020'de tam olarak kullanıma hazır olması beklenen Sarmat füzelerinin ilk etapta 10 adet yer altı noktasına konuşlandırılması bekleniyor.

Fırlatma sırasındaki ağırlığı 200 tona kadar ulaşabilen Sarmat füzesinin ismi ise Tatar Türkçesi'nden geliyor. Sonu olmayan, ölümsüz ve sınırsız anlamlarında kullanılan Sarmat, aynı zamanda Tataristan ve Osetya bölgelerinde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen bir isim.

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