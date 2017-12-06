Winklevoss kardeşler dünyanın ilk Bitcoin milyarderleri oldu

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e yönelik Facebook fikrini çaldığı iddiasıyla dava açarak gündeme gelen ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss bu kez turnayı gözünden vurdu.
Zuckerberg'e açtıkları davadan 65 milyon dolar kazanan ikiz kardeşler, 2013 yılında paranın 11 milyon dolarlık bölümünü dijital para birimi Bitcoin yatırımıyla değerlendirme kararı aldı.
O dönem tanesi 120 dolar civarında olan Bitcoinlerden tam 100 bin adet satan alan Winklevoss kardeşler, geçtiğimiz hafta birim fiyatı 10 bin doları aşarak rekor kıran ve şu anda 12 bin sınırını da geçen dijital para sayesinde yorulmadan milyarderler kulübüne girdi.
Winklevoss kardeşlerin yaptığı satın alma işlemi dünyadaki en büyük Bitcoin porföylerinden birini oluşturuyor. Dolaşımda olan Bitcoinlerin yüzde 1'ine sahip olan Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler Bitcoin için altından daha iyi iddiasında.
Bitcoin paraların en azından altın benzeri bir varlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan kardeşler Bitcoin piyasa değerinin trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.
Telegraph gazetesinin iddiasına göre sadece birkaç Bitcoin cüzdanı bu büyüklüğe yakın portföye sahip. Bunlardan biri de Satoshi Nakamoto ismiyle bilinen ve Bitcoin mucidi olarak lanse edilen ancak kim olduğu halen gizemini koruyan kişiye ait. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Satoshi Nakamoto'nun aslında Elon Musk olduğu dahi iddia edilmişti.
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