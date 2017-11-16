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SAP, blok zinciri teknolojisini karmaşık çoklu parti işlemlerini basitleştirmek ve katılımcılar arasında güven yaratmak için bir araç olarak kullanıyor. 25 yıldır kurumsal yazılımlar üreten şirket, blok zincirini endüstri için nasıl daha kullanışlı hale getirebileceği üzerinde çalışıyor.