Sürüş anında elektrikli arabaların ve ağır vasıtaların bataryalarını şarj edebilen dünyanın ilk elektrikli yolu İsveç'te açıldı.
Başkent Stockholm yakınlarındaki umuma açık yola 2 kilometre uzunluğuna elektrikli ray döşenerek kurulan sistem için hükümetin ilgili kurumları şimdiden genişletme planlarını hazırlamış durumda.
İsveç'in 2030 yılı itibarıyla ülkeyi fosil yakıtlardan temizleme planları kapsamında ulaştırma sektöründeki fosil yakıt kullanımında yüzde 70 oranında düşüş gerekiyor.
İsveç hükümeti geçtiğimiz günlerde dizel arabaların yerel yönetimler tarafından yasaklanabilmesini sağlayan teklifi kabul etmişti. İsveçt'te 1.3 milyon dizel arabayı etkileyecek düzenlemeyle sadece elektrikli araba kullanımı bile zorunlu hale getirilebilecek.
Şarj edebilen elektrikli yol Stockholm'de bulunan Arlanda Havalimanı ile yakınlardaki bir lojistik bölgesini birbirine bağlıyor. Böylelikle elektrikli araçların şarj sorunu probleminin çözülmesi ve batarya üretiminin ekonomik hale gelmesi bekleniyor. Üstelik karbon emisyonu da yüzde 90 azalacak.
ELEKTRİKLİ ARABA BATARYALARI KÜÇÜLECEK
Yoldan enerji transferi yola gömülen ikili ray sistemi ve aracın altına monte edilen hareket edebilen bir mil üzerinden sağlanıyor. Araç sollama yaptığında mil otomotik olarak bağlantısını kesiyor ve daha sonra tekrar otomatik olarak yola entegre oluyor.
Elektrikli yol, sadece araç üzerinde olduğu zaman enerji yüklenen 50 metrelik bölümlere ayrılmış. Araç durduğunda mevcut kısımda bağlantı kesiliyor. Sistem aracın enerji tüketimini de hesaplayabilen ve elektrik maliyeti araç ve kullanıcı başına tahakkuk ettiriliyor.
Yol üzerindeki şarj noktalarının aksine, dinamik şarj teknolojisi araçların bataryalarının daha küçük olmasına da imkan vereceği için üretim maliyetlerini de düşürecek.
MALİYETİ TRAMVAYIN ELLİDE BİRİ
Yolu ilk test eden ise PostNord ismindeki bir lojistik firmasına ait olan ve daha önce dizel yakıt kullanan bir kamyon oldu. Projeyi geliştiren eRoadArlanda firmasının tepe yöneticisi Hans Säll, şu an ki mevcut araçların ve yolların bu teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayabileceğini belirtiyor.
Şarj edebilen elektrikli yol teknolojisinin maliyeti ise kilometre başına 1 milyon euro. Bu bedel şehir tramvay hattı maliyetinin 50'de biri.
İsveç'te toplam yarım milyon kilometre yol olduğunu ve bunların 20 bin kilometresinin otoban olduğunu belirten Säll sadece bu mesafenin elektriklendirilmesinin dahi yeterli olduğu iddiasında.
ALMANYA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Ülkede iki otoban arasında 45 kilometre üzerinde bir mesafe olmaması ve elektrikli arabaların halihazırda bu mesafeyi şarjsız gidebilmesi ulaşımı sorunsuz hale getirmek için yeterli. Kimileri için 5 bin kilometrelik sistemin kurulması dahi hedefler için yeterli olacak.
Yolun üzerinde enerji olmadığını belirten eRoadArlanda yetkilileri ikili rayın duvardaki prizlerden farksız olduğunu belirtiyor. Elektrik akımı 5-6 santimetrelik alt yüzeyden geliyor. Yapılan testlerde yola tuzlu su dökülmesi durumunda dahi enerjinin sadece 1 volt olduğu tespit edilirken bunun çıplak ayakla yürümeye engel teşkil etmediği açıklandı.
İsveçli bir bakanın da hazır bulunduğu törenle açılan yol için Almanya'da Berlin'de de kurulması için görüşmelere de başlandığı bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.