Toyota’nın da desteklediği 2017 yılında Fransa’da suya indirilen ve bir tekneden çok daha fazlası olan Energy Observer, doğaya zarar vermeden enerji üretilmesini ve kullanılmasını destekliyor.

Haberturk.com'dan Hakan Özenen'in haberine göre, Energy Observer yarının enerji ağının daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama alanlarına sahip Energy Observer, dünya çapında dolaşarak tanıtım yapacak. Energy Observer herhangi bir sera gazı veya partikül salımı olmayan ilk otonom hidrojen gemi olarak dikkat çekiyor. Geleceğin elektrik tahrikli teknesi, yenilenebilir enerji ve deniz suyundan hidrojen üreten karbonsuz bir sisteme sahip. 2017’de Fransa’da yolculuğuna başlayan gemi, şu anda Akdeniz’de 2019’da Kuzey Avrupa’da olacak. Energy Observer, Olimpiyat Oyunları için 2020’de Tokyo’da olmayı hedefliyor.

Energy Observer ekibinin çalışmaları da sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken, yapılan çalışmalar da sonbahardan itibaren 8 bölüm halinde internette yayınlanacak. Sponsorluk anlaşması yapılmadan önce, Toyota 2017 yılında teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai’yi tahsis ederek projeye ilk günden beri desteğini sürdürüyordu.