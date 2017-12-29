2017'nin en ilginç sağlık haberleri!

2017 yılını geride bırakmamıza günler kala unutulmayacak sağlık haberlerini hatırlamak için yılın en ilginç haberlerini derledik.
İşte acısıyla tatlısıyla 2017'de yaşanmış sağlık olayları...
Doktor 32 saat sonra yere yığıldı!
Emeğin göstergesi bu fotoğraf 32 saatlik ameliyatın ardından yorgun düşüp yere yığılan doktora ait. Ameliyata toplamda üç cerrah, altı anestezi uzmanı ve sekiz hemşire girdi. Hep beraber üç farklı operasyonla bir hastanın beynindeki tümörü almaya çalıştılar. Cumartesi sabahı saat 08:30’dan pazar gününe kadar süren operasyonda cerrahlar, anestezi uzmanları ve hemşireler harika bir iş çıkardılar.
Zencefil tadı aldığı için defalarca doktora gitti! Bakın altından ne çıktı...
Cheryl Byron, ağzında zencefile benzer ilginç bir tat hissettiği için doktora gitti. Uzmanlar, bu şikayeti menopoza bağladı ancak şikayetin ardından beyin tümörü çıktı. Hastalığına yanlış teşhis konulduğunu açıklayan Byron, "Menopoza bağlı bazı zorluklar yaşadığımı düşünmüştüm. Bir defa bile başım ağrımadı, o nedenle kafamda dev bir tümör olduğuna inanmak çok zor" diyerek, konulan teşhisi karşısında yıkıldığını söyledi.
Bir gün eteğini giyerken aynada eteğinin yamuk durduğunu gördü! Sonra...
Skolyozla 13 yaşında tanışan Melis Berkan, okula giderken bir gün aynada eteğini giyerken eteğinin yamuk olduğunu ve annesine bu durumu söylediğini, ardından ise teşhisler sonucu skolyozu olduğunu öğrendiğini söyledi.
Göz rengini değiştirmek için ameliyat oldu, körlük riskiyle karşı karşıya...
Kanada'da gözünün beyaz kısmını renklendirmek isteyen Catt Gallinger isimli genç kız, gözüne enjekte edilen sıvının korneaya yayılması üzerine körlük riskiyle karşı karşıya kaldı.
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