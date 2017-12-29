2017'nin en ilginç sağlık haberleri!

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Zencefil tadı aldığı için defalarca doktora gitti! Bakın altından ne çıktı...

Cheryl Byron, ağzında zencefile benzer ilginç bir tat hissettiği için doktora gitti. Uzmanlar, bu şikayeti menopoza bağladı ancak şikayetin ardından beyin tümörü çıktı. Hastalığına yanlış teşhis konulduğunu açıklayan Byron, "Menopoza bağlı bazı zorluklar yaşadığımı düşünmüştüm. Bir defa bile başım ağrımadı, o nedenle kafamda dev bir tümör olduğuna inanmak çok zor" diyerek, konulan teşhisi karşısında yıkıldığını söyledi.