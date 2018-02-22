Dünyanın ilk lezbiyen çifti!

İspanya’da yaşayan Marcela Gracia Ibeas ve Elisa Sanchez Loriga adlı lezbiyen çiftin, 1901 yılında Katolik Kilisesi’ni kandırarak resmen evlendiği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ancak Marcela Gracia Ibeas’ın kendisini erkek olarak tanıttığı anlaşılınca bir kardinal çifti ayırmış.

Ardından Loriga, annesinin zoruyla bir erkekle evlendirilmiş ve hamile kalmış. Çocuk doğunca da genç kadın Ibeas’la gizlice Arjantin’e kaçmış.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER