Hollanda’da dünyanın ilk müzikli yolu, civarda yaşayan köylülerin “Bütün gün kafamızı şişiriyor” şikâyeti üzerine kaldırıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yanından geçen araçların hızına göre uyarıcı şarkılar çalan müzikli yol, aslında 2018 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Leewarden kenti yönetiminin geliştirdiği bir sanat projesi.

Yaklaşık 300 metrelik müzikli yol fikri ülkede çok beğeni kazandı. Ancak yola yakın Jelsum Köyü’nde yaşayanlar 24 saat boyunca çalışan cihazın gürültüsünün katlanılmaz hale geldiğini bildirince, yetkililer projeyi rafa kaldırma kararı aldı.

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