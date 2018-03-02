Dünyanın plastik ambalajlı ürün kabul etmeyen ilk marketi Hollanda’nın Amsterdam kentinde açıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ekoplaza adındaki şirketin açtığı “Plastic Free” markette 700’den fazla plastik ambalajsız ürün satışa sunuluyor. İngiltere’de bir market zinciri de plastiksiz marketler açacağını duyurmuştu.

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