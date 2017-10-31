Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı

ABD'nin Los Angeles kentinden kalkan United Airlines havayollarına ait uçak, 14 bin kilometrelik Singapur uçuşunu aralıksız tamamlayarak rekor kırdı.
252 yolcunun bulunduğu Boeing 787-9 Dreamliner, tam 17 saat 55 dakikada rotasını tamamladı. 116 ekonomi, 88 ekonomi artı ve 48 birinci sınıf yolcuya sahip uçak, aynı güzergahtaki dönüş yolculuğunu ise 15 saat 15 dakikada bitirdi.
Daha önceki rekor, 2017 şubat ayında Katar Hava Yolları tarafından Doha’dan kalkan ve 10 zaman dilimini geçen yolcu uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat 23 dakikada alması ve Auckland'a inmesiyle gerçekleşmişti. O dönem dünyanın en uzun uçuşunu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan uçak için havalimanında tören dahi düzenlenmişti.
ABD'den gerçekleşen en uzun uçuş ise Avustralyalı Qantas tarafından Dallas ve Sydney arasında 13 bin 800 kilometrelik kesintisiz uçuşa aitti.
Daha önce Singapur Havayolları (SIA) tarafından gerçekleştirilen Los Angeles transpasifik uçuşları, firmanın 4 motorlu Airbus A340-500s tipi uçağı 2013 yılında emekliye ayırmasından beri bir süredir yapılmıyordu. Benzer şekilde, transit Singapur - New York uçuşları da kaldırılmış ve her iki güzergah da aktarmalı gerçekleştiriliyordu.
13 bin 600 kilometrelik San Fracisco - Sinagapur rotası ise UA'nın Boeing 787-9 ve SIA'nın Airbus A350-900 uçaklarıyla günde iki seferle gerçekleştiriliyor.
Singapur Havayolları SIA, yeni sipariş verdiği yeni nesil ultra uzun mesafeli seferleri gerçekleştirebileceği Airbus A350-900ULR model uçakların teslimiyle birlikte 2018 yılında yeniden New York ve Los Angeles uçuşlarını, 94 kişilik seferlerle başlatacak.
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