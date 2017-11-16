Dünyanın konuştuğu Türk:

Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Gökçe yayınladığı kareye şu notu düştü: 1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve karşınızda bir dünya markası... Hepimizin markası hepimizin başarısı...





Nusret’in bu sosyal medya paylaşımı 100 bin’in üzerinde beğeni aldı.





Nusret Gökçe daha önce de bu fotoğrafını yayınlamıştı...

Nusret

nusret gökçe