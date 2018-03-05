ABD merkezli iç giyim firması Victoria’s Secret’in yeni reklam kampanyası çekimleri, dünyanın önde gelen mankenlerini bir araya getirdi.

Gazete Habertürk'teki habere göre; modeller Elsa Hosk (29), Taylor Hill (21), Romee Strijd (22), Josephine Skriver (24), Jasmine Tookes (27) ve Lais Ribeiro (27), topluca ve tek tek objektiflere poz verdi.

Sosyal medyada 24 milyon takipçisi olan güzel mankenler, çekim fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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