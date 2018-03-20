Kenya'da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan'ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok açı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Ol Pejeta'nın genel müdürü, Sudan'ın ölümü hakkında "Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan'ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder, Sudan isimli beyaz gergedan için bir profil açmış ve kaybolan türlerin korunmasına destek için bağış toplamaya başlamıştı.

Sudan'ın çöpçatanlık uygulaması Tinder'daki profilinde, "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama gerçekten de türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi performans gösteriyorum. Eğer önemliyse 183 cm boyunda ve 2268 kiloyum" ifadelerine yer verilmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER