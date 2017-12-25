Noel öncesinde ABD'de eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Mary Horomanski isimli bir kişi elektrik faturasını kontrol etmek için internete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre 1 aylık kullanımı karşılığında Mary Horomanski'ye tam 284 milyar 460 milyon dolarlık fatura çıkarıldı. Son ödeme tarihinin 2018 yılı kasım ayı olarak görülen faturanın gelecek ay ödenmesi gereken minimum tutarı ise 28 bin 156 dolar olarak belirtildi.
Faturayı gördüğümde gözlerim yuvalarından fırladığını belirten Horomanski, noel için yanıp sönen ışıkları kurduklarını ve ilk başta bunları yanlış bağlamış olabileceğini düşündüğünü belirtti.
Daha sonra elektrik şirketini arayıp durumu rapor eden Amerikalı kadın faturanın bir hata sonucu oluştuğunu öğrendiklerini söyledi.
Elektrik şirketi yetkilileri sistemdeki ondalık basamağının yanlışlıkla kaydırıldığını açıklayarak faturayı 284.46 dolar olarak düzeltti ancak bu hataya neyin neden olduğunu bulamadıklarını açıkladı.
Şirket yetkilileri daha önce milyar dolarlık bir faturayla karşılaşmadıklarını vurgularken müşterinin kendilerine ulaşma çabasını takdir etti.
Mary Horomanski ise 284 milyar dolarlık fatura sonrası noel için oğlundan kalp monitorü istediğini söyledi.
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