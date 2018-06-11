HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de geçen 17 Nisan günü Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, ağır sanayi makineleri üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveci’ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada, ray üzerinde hareket eden vinç çarptı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan müdahaleye rağmen, bir yıllık evli olan Ümit Deveci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne Sema Deveci, yaşamını yitiren oğlunun kornealarını, gözleri görmeyen hastalara nakledilip ışık olması için bağışladı. Kornealar, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri süren ve hiç görmeyen Esmer Taş ile Müslüme Akcin’e nakledildi. Nakil sonrasında Taş sol gözüyle, Akcin ise sağ gözüyle yeniden ışığa kavuştu. Acılı anne Deveci de Taş ve Akcin’le bir araya geldi. Onları bağrına basan Deveci, saatlerce yanlarından ayrılmadı. Oğlunun kornealarıyla ışığa kavuşan iki kadının gözlerine dakikalarca bakarak gözyaşı döktü.

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