Dünyaya düşen meteor görüntülendi!

5 Kasım tarihinde çekilen görüntülerde Güney Atlantik Okyanusu'ndan Kazakistan'a doğru uçarken çekilen bir dizi zamanlı fotoğrafın, 1 saniyelik aralıklarla zaman atlamalı bir videoda bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı.

Avrupa Uzay İstasyonu'nda görev yapan Uzay Durum Farkındalık Programı'nın başında bulunan Rudiger Jehn, "Bir ateştopu, temelde çok parlak bir meteor, küçük bir "uzay kayası", dünya atmosferine girdi ve yıldızlardan daha çok gözükerek parladı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Uzay İstasyonu'ndan Detlef Koschny ise, "Ölçeği genişlettiğimizde nesnenin gök ışıkları altında olduğunu görebiliyorum. Bulutları yukarıdan aydınlatırken de ateş topuna benzer nesne görülebilir. Bu da Dünya'ya yakın olduğu anlamına geliyor." Ifadelerini kullandı.

Jehn,"Meteorun saatte 40 kilometre hızla gittiğini tespit ettiklerini" de sözlerine ekledi.

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