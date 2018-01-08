Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, sert çıkışları, ABD'ye başkaldıran yönleriyle dikkat çeken lideri Kim Jong Un, bugün 34 yaşına girdi, ancak doğum günü kutlanmadı.

Kim'in doğum günü dolayısıyla ülkede herhangi bir kutlama ya da askeri bir tören düzenlenmediği belirtilirken, Kuzey Kore devlet medyası, genç liderin doğum gününe ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz yıl da doğum gününü kutlamamıştı. Kim'in doğum gününü net olarak bilinmiyor ancak Kuzey Kore lideri 8 Ocak 1984'de doğduğunu düşünüyor. Ayrıca Kuzey Kore'nin 2018 ajandasında da geçen yıl olduğu gibi Kim'in doğum günü resmi tatil olarak yer almıyor. Kim Jong Un'un aksine, babası Kim Jong İl'in 16 Şubat'taki doğum günü büyük bir görkemle kutlanıyordu. Oysa Kim Jong Un'un yaşı ve doğum günü bile gizemini koruyor.

Bazı kaynaklar, hükümetin nükleer ve füze denemeleri yönündeki baskı propagandası, iş kaybı, açlık artarken, Kim Jong Un'un doğum gününün bir tatil olarak ilan edilmesinin gülünç olacağı yönünde açıklama yaptı.

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8 ocak

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