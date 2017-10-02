Dur ihtarına uymayan araçtaki 18 mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Menderes Mahallesinde aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Ferhat Dal yönetimindeki hafif ticari aracı takibe aldı. Mahalle girişinde durulmak istenilen araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Mahalle arasında yaşanan kovalamaca sonucu ticari araç, 2 araca çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, araçtan 18 kaçak mülteci çıkartıldı. Suriyeli mülteciler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Ferhat Dal ise gözaltına alındı.

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