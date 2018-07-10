Edinilen bilgilere göre olay Hacettepe Mahallesi Adliye lojmanlarında meydana geldi. Adliye lojmanları önünde otomobilden şüphelenen polisler aracı takibe aldı.

Polisi görünce kaçan otomobil, kovalama sonucunda dar bir sokakta kıstırıldı. Kıstırıldığı sokaktan kaçmaya çalışan otomobil, Polis memuru Kenan A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve ayağı kırılan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobil ile birlikte yakalanan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



