İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı benzinliğin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

İHA'nın haberine göre Tire-Gökçen Karayolunda Selim B. idaresindeki kamyonet yol kenarındaki benzinliği geçer geçmez emniyet şeridinde durdu. Yakıt almak için geri geri gelip benzinliğe girmeye çalışan kamyonete, Özkan E. yönetimindeki motosiklet arkadan hızlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonetin üstünden fırlayan talihsiz genç, asfalt zemine çakıldı. İlk müdahalesini vatandaşların yaptığı Özkan E., olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı aksiyon filmlerini aratmadı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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