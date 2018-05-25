Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (TÜKEBİR) Abdullah Koç’un üretimi durdurma açıklaması sonrasında, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu üreticiler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre yaklaşık 3 saat süren toplantıdan, “anlaşma yapılması için görüşmelerin devam etmesi” kararı çıktı.

Doğu Marmara Bölgesi’nde üretimin yüzde 80 oranında azaldığını belirten TÜKEBİR Başkanı Koç, “35 yıllık sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı. Ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyorlar. Doğu Marmara’nın tamamını kapsayan bir üretimi durdurma kararı var. Yaklaşık 2 haftadır üretim azaldı, bu sorunu çözme derdindeyiz” ifadesini kullanmıştı. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray ise azalan üretim sebebiyle fiyatların artacağını belirtmişti.

Krizin aşılması için devreye giren Sakarya Valisi Balkanlıoğlu, beyaz et üreticileriyle piyasanın büyük firmalarını bir araya getirdi. Toplantıda, bakanlık tarafından üreticilerin önüne konulan sözleşmenin şartları ve anlaşma zemini için çözüm arayışları konuşuldu. Vali Balkanlıoğlu, üreticinin ve firmaların birbirine ihtiyacı olduğunu dile getirerek kriz yaratan sözleşme şartlarının gözden geçirilebileceğini kaydetti. Balkanlıoğlu, “Üreticiler yaşayacak ki büyük firmalar da yaşasın. Büyük firmalar da yaşayacak ki üreticiler de ayakta kalsın. İkisi de birbirine bağlı. İnşallah iki taraf da birbirlerini üzmeden bu sistem devam eder diyoruz” dedi.

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