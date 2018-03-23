Trabzonspor savunmasının tecrübeli ismi Durica’nın nasıl sakatlandığı günler sonra ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Slovak stoperin, 5 Mart’taki Beşiktaş maçında Talisca ile hava topuna çıktıkları sırada kaburgalarının çatladığı bildirildi. Sıcağı sıcağına devam eden Durica, daha sonra acılar içinde yerde kalmıştı.

Galatasaray maçında da forma giyemeyecek olan tecrübeli oyuncu, tedavi için ülkesine gitti. Öte yandan Slovakya’daki ‘yılın sporcuları’ anketinde Durica 5. ve Kucka 9. oldu. Bero ile Hubocan ise sıralamaya giremedi.