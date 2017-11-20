Dursun Özbek 2. kez dede oldu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci kez torun sevinci yaşadı.

Daha önce bir erkek evladı olan Dursun Özbek'in oğlu Gökhan Özbek, ikinci çocuklarının kız olması sebebiyle çok mutlu olduklarını ifade etti. Özbek ailesine katılan yeni bebeğe Zeynep adı verildi.

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