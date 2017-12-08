Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kadrosu önemli ölçüde yenilenen futbol takımının son dönemde aldığı kötü sonuçlara karşın, taraftarlara keyif verdiği maçlarının da olduğunu bildirdi.

Dursun Özbek, Galatasaray dergisinin aralık sayısındaki yazısında, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj vererek, gelecek döneme dair olumlu bir tablo çizdi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda sezon öncesi ciddi bir revizyona gidildiğini hatırlatan Özbek, "Çoğunluğu yeni isimlerden oluşan bir takımın meydana getirdiği sinerjiden tüm Galatasaraylıların keyif aldığı gerçeği ortadadır. Büyük bölümü yenilenmiş kadromuzun futbol sezonunun ilk yarısında aldığı sonuçların içinde sevinçler olduğu gibi mutlaka hayal kırıklıkları da var. Ama unutmayalım, en güzel sonla biten hikayelerde dahi gözyaşlarına yer vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen olağanüstü mali genel kurulda, 2016 yılı sonu itibarıyla 546 milyon lira olan borç alacak farkının, 2017 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 214 milyon liraya indiğini üyelerle paylaştıkları aktaran Özbek, bu durumun, Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte hayata geçirilen projelerden kaynaklanan gelirin banka borçlarına harcandığının göstergesi olduğunu ve finansal anlamda 2018 yılının Galatasaray için çok daha verimli geçeceğini kaydetti.

Mantıklı öngörüler neticesinde doğru kararlarla gelecek için en doğru adımları atma gayreti içinde olduklarını vurgulayan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Zira yaşamın kontrolünün de tek şartı budur. Aksi, dalgalı bir denizdeki denizanasının kaderinden farklı değildir. Biz Galatasaray olarak, Galatasaraylılar olarak, her zaman bu motivasyonla hareket ettik ve başarıya giden yolun istikametini de bu şekilde bulduk. Galatasaray tarihine baktığınızda, ilk başta eleştirilen kararların büyük başarılar getirdiğine şahit olursunuz. Örneğin, Türk futbolunun kaderini değiştiren Alman teknik adam Jupp Derwall'in ilk yıllarında karşılaştığı olumsuz tabloya rağmen Ali Uras ağabeyimizin ve yönetiminin mantıklı öngörüsünün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli bir dönemeç olduğu aşikardır. Yine 1970'li yıllarda Selahattin Beyazıt ağabeyimizin İngiltere'ye giderek ülkesinde çok da bilinmeyen bir teknik adam olan Brian Birch ve hocaların hocası Coşkun Özarı ile yola çıkışının Galatasaray'a kazandırdıkları ortadadır."

Türk Telekom Stadı'nın yanına inşası planlanan 15 bin kişi kapasiteli spor salonunun ruhsatını aldıklarını yineleyen ve yakın zamanda da bu tesisin temelini atacaklarını anlatan Dursun Özbek, "Tüm kamuoyunun, büyük Galatasaray taraftarının gördüğü üzere, yönetim olarak mali, idari ve sportif anlamda tüm girişimleri gerçekleştirmekte, Galatasaray'a layık olanı yaşatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz, denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinciyle. Uçmayı seviyoruz, düşmenin olduğunu kabul ederek. Korkarak yaşamıyoruz. Çünkü biz buraya hayatı seyretmeye değil, kazanmaya geldik ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız." cümleleriyle dergideki yazısını tamamladı.

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Galatasaray Dergisi