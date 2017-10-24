Dursun Özbek, Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

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''Türkiye futbolcu ithal eden bir ülke konumunda. 200 milyon euro bonservisle transfer yapılan bir ortamda oynuyoruz. Herkes bütçesine göre en uygun oyuncuyu bulmak zorunda. Kısıtlamaya gidilince diyelim ki 0 yabancıyla oynuyoruz. Ne olacak? Bütçesi yüksek olan kulüpler en iyi oyuncuları alacak.''