Dursun Özbek'e eleştiri: 162 milyon lirayı nereden buldu

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, takımın durumuyla ilgili İHA'ya verdiği röportajda yönetimi hedef aldı.



Galatasaray'da olağanüstü mali genel kurul yapıldığını belirten Özdoğan, "Herkese soruyorum, Galatasaray'ın Dursun Özbek yönetiminde basketbol, voleybol ve diğer amatör şubeler olmak üzere 162 milyon TL zararı var. Yönetimde olduğu süre zarfında, Galatasaray 162 milyon TL dönemsel zarar etmiş. Dursun Özbek bu parayı nereden buldu? Diyor ya banka kredisi kullanmıyoruz diye. Nerden buldu bu parayı? Basketbolda 90 milyon, voleybolda 43 ve diğer şubelerde 30 milyon TL olmak üzere toplam 162 milyon TL zarar var. Bu parayı nereden buldu? Bankalardan kredi yoluyla. Ben diyorum ki, artık bu anlayış değişmeli. Bazı radikal şeyler yapılmalı. Bunların başında tüzük değişmeli. Bunun sonucunda basketbol ve voleybol şubeleri anonim şirket olmalı. Anonim şirket olup illa ki SPK'ya kayıtlı olmasına gerek yok. Bu şubelerin sponsorla devam etmesi gerekiyor. Sponsor da artık gelip sadece para vermiyor, 'Ben de bu işin içinde olacağım' diyor" ifadelerini kullandı.

"162 MİLYON TL'LİK ZARAR KATLANARAK GİDECEKTİR"

Basketbol şubesinin yılda ortalama 20 milyon TL kazanabildiğini söyleyen Özdoğan, "Daha fazlasını elde edemiyor. Bununla şampiyon olamayız. Anlayış değişmeli ve sponsorlarla idare edilmeli. Eğer Galatasaray yıllık gelirinin yanı sıra sponsorla da bir bütçeye ulaşmışsa ve sonrasında yıllık bütçeyi çok aşmışsa, basketbol şubesinde hangi yöneticiler varsa, bu bütçeden sorumlu olmalı. Bu konu Dursun Özbek ve yönetimiyle ilgili değil. Bizim artık değişmemiz lazım. Değişemezsek, Riva ve Florya'nın parasının yetmeyeceği gibi, çok daha fazla borçlanılan durumlara gidiyoruz. Açıklasınlar, 162 milyon TL'yi nereden bulduklarını. Bankadan kredi almaktan başka yaptıkları bir şey yok. 162 milyon zarar verdiğimize göre, bu zarar katlanarak gidecek. Bu zararı durdurmamız lazım ve yeni zararlar vermememiz lazım. Bu başka bir anlayışla olur. Ben de diyorum ki, gelin bunu kuralım ve önce tüzük değişikliğine gidelim. Sonra da anonim şirketleri kurarak sponsorlarla birlikte yönetme zihniyetini bu kulübe getirelim" dedi.

"AZ FARKLA YENİLDİĞİMİZ ZAMAN İNSANLAR SEVİNİYOR"

Galatasaray'ın basketbolda çok kötü günler geçirdiğini söyleyen Ahmet Özdoğan, "Ben bir şey ileriye sunuyorum. Burada bir hastalık var ve teşhis etmişiz. Teşhiste 162 milyon TL zarar var. Bir daha zarar etmememiz için yapılması gereken bunlar diyorum. Buna karşılık herhangi başka bir fikir var mı? Gidin bütün Galatasaraylı taraftarlara sorun, bu sene basketbolda şampiyonluk düşünüyor musun? Bakalım ne diyecekler. Bırakın şampiyonluğu, az farkla yenildiğimiz zaman insanlar sevinir hale geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüptür. Galatasaray'ın basketbol şubesinin bu durumda olmasını ben kabul edebilir miyim? Sadece basketbolda değil, her şubede var bu durum. Biz de diyoruz ki, bakın artık zarar etmememiz lazım. Kar etmesek bile en azından başa baş çıkmamız lazım. Çünkü başka kaynağımız kalmadı" diye konuştu.

"ARTIK RİVA VE FLORYA YOK"

Eskiden borçlara rağmen daha rahat olduklarını söyleyen Özdoğan, "Çünkü Riva ve Florya var diyorduk. Şimdi onlar yok. Ne Riva var, ne Florya var. İkisi de Emlak Konut'la yapılan anlaşmayla değerlendirildi. Başkan 'Satış değil' diyor ama bu çok net bir satıştır. Arsa olarak satılmamıştır, belirli paydayla değerlendirilerek satış yapılmıştır ama sonuçta satıştır. Biz bugün ne Riva ne Florya için tasarrufta bulunamayız. Tekrar Emlak Konut'a sormamız ve birlikte tasarrufta bulunmamız lazım. Bu bir satıştır ama direkt arsa satışı değildir. Bizim başka arazilerimiz yok ve olmadığı için de hiçbir yerde zarar etmememiz gerekiyor. Galatasaray'da De Jong, Hakan Balta ve Donk, kadroya giremiyor. Bu 3 futbolcuya Galatasaray senede 30 milyon TL ödüyor. Bu sadece maaş. Bu isimler dolaşıyorlar, Galatasaray'da kadro dışı durumdalar. Kulübün parasına yazık değil mi?" açıklamasını yaptı.

"KUPA MAÇINDA DONK NİYE OYNAR"

Sivas Belediyespor'la oynanan kupa maçında Donk'un forma giymesinin yanlış olduğunu söyleyen Özdoğan, "Donk niye oynuyor kupa maçında? Bu maçta U17'den altyapıdan gelen bomba gibi çocukların oynaması lazım. İşte futbol aklı burada ortaya çıkıyor. Teknik adama bir dakika deyip, 'Ben önümüzdeki 3 yılın planını yapıyorum, kupada bu oyuncularla çıkıp şu neticeyi planlıyorum. Bu çocukları benim Galatasaray'a hazırlamam' lazım demesi gerekiyor. İşte futbol aklı burada ortaya çıkıyor. Donk'un kupa maçında oynamasına gerek yok ki. Kupada Donk'la bir yere varacaksak, hiçbir yere varmayalım. 30 yaşın üzerindeki oyuncuların kupada bize getireceği önemli bir şey yok. Futbol aklımız olmadığı için bu noktalarda yapılan iş altyapılardaki insanları yukarıya taşıyamadığımız için biz ekonomik olarak her geçen gün daha farklı noktalara gidiyoruz. 3 yıllık amatör kulüp zararları 162 milyon TL. Tekrar soruyorum, nereden buldular bu parayı? Banka kredisi çekiyorlar. Ne yapmamız gerektiğini de söylüyorum. Biz sadece bunu tespit ettik demiyoruz ki. Gelin tüzük değişikliği yapalım ve sponsorları anonim şirketlere çekelim. Bütçeyi zarar etmeyecek şekilde tasarlayalım. Sponsorlar da gelir. Çünkü seyircimiz var. Ciddi firmalar gelirler. Ama bu şartlarda gelmezler. Çünkü, 'Arkadaş senin paran var, ver paranı ben kullanacağım' diyorsun. Olur mu öyle şey. Sponsorlarla, bu paraları birlikte değerlendireceksin ve birlikte büyük hedeflere gideceksin. Galatasaray'ın bugün lig şampiyonluğu, Euroleague şampiyonluğu olmaması için önündeki tek neden yönetimdir" diye konuştu.

"MESELE FATİH TERİM MESELESİ DEĞİL"

Her başarısız dönemde Fatih Terim'in isminin öne sürülmesinin doğru olmadığını savunan Ahmet Özdoğan, "Galatasaray'da her zaman başarısızlık olduğunda Fatih Terim ismi öne sürülüyor. Kendisi iyi bir Galatasaraylı'dır. Allah kendisine, çocuklarıyla, torunlarıyla, ailesiyle uzun ve güzel ömürler nasip etsin. Ama şunu kabul etmemiz lazım, hepimiz bir gün rahmetli olacağız. O zaman ne olacak? Galatasaray'da kişilerin üzerine sistem kurulmaz. Sistem kurulur ve kişiler gelir. Galatasaray'da çok önemli değerler rahmetli olmuştur. Mesela Galatasaray tarihinin en önemli değerlerinden birisi Metin Oktay, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen. Bugün yoklar ama Galatasaray devam ediyor, devam da edecek. Sistem bugün, Tudor gitsin Fatih Terim gelsin meselesi değil ki. Sistem böyle kurulmaz. Sistem kurulur ve hangi hoca, Galatasaray için uygunsa, hedefleri varsa o hoca gelir. Burada her başarısızlıkta Fatih Terim gelsin demek yanlış. Böyle bir anlayış olmaz" dedi.

"BİZ GÜNLÜK YAŞIYORUZ"

Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olduğunu söyleyen ve Galatasaray'ın hocası olabilecek isimlerden birisi olduğunu söyleyen Ahmet Özdoğan, "Ancak sistemi kişilerin üzerine kurmak çok yanlıştır. Dünyada hiçbir kulüp sistemi kişilerin üzerine kurmaz. Sistem vardır ve sistem çalışır. Bunu yapabiliyorsak, o zaman doğruyu yaparız. O zaman Fatih Terim de gelir, başka hoca da gelir. Önemli olan sistemdir. Biz günlük yaşıyoruz. Bugün Beşiktaş maçında Galatasaray kazanmış olsaydı, hiçbir şey konuşulmayacaktı. Beşiktaş maçından önce de Tudor, Galatasaray'ın hocası değil diyordum, sonra da. Hedefleri küçük olan insanlar Galatasaray'ın hocası olamaz. Galatasaray Teknik Direktörü olabilmeniz için hedefiniz büyük olacak. Galatasaray'ın hocası detaylarla uğraşmaz, dünyada ve Avrupa'da nasıl 1 numara olacağıyla uğraşır. Bunlarla uğraştığı zaman o kişi Galatasaray'ın hocası değildir, başka bir takımın hocasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.