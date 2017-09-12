Dursun Özbek: Galatasaray başkanı olarak yabancı sınırına karşıyım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamalarından sonra iyiden iyiye gündem konusu olan yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, Galatasaray başkanı olarak yabancı sınırına karşı olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Kulüpler Birliği Federasyonu Başkanı da olan Özbek, !Yabancı kuralı konusunda federasyon başkanı ile görüştünüz mü?' soruna "Yabancı konusu gündeme gelmedi. Yabancı konusunu öncelikle Kulüpler Birliği olarak toplanarak, tartışacağız. Kendi aramızda oluşacak konsensusa bağlı olarak federasyon ile konuyu görüşeceğiz. Buradaki maksat ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsındır. Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması. Çok sık sistem değişmesi her zaman fayda getirmez diye düşünüyorum" sözleriyle cevap verdi.

Özbek ayrıca bu hafta ligde ilk kez puan kaybedilen Antalyaspor maçıyla ilgili de konuştu. Başkan Özbek, 1-1 biten karşılaşma için "Daha ligin başındayız. Ligin başı her zaman bu tür sürprizlere gebe. Dördüncü maçımızda bir beraberlik aldık. Bu tip yol kazaları olabilir. Mühim olan 34'üncü haftada tepede olmak" dedi