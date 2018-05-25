Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık aranın ardından şampiyon olarak 21. zaferini kutlayan Galatasaray'da seçim öncesinde eski başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı. DHA'da yer alan habere göre Özbek, "Florya'nın Kemerburgaz'a taşınması projesinden SPK başvurusuna, UEFA ile gelinen noktadan transferlere kadar bir çok konuda ayrıntılı bilgiler vererek; "Galatasaray'ın en zor dönemlerinde yönetimdeydik. Galatasaray geçmişten gelen bazı sıkıntıları nedeniyle UEFA'dan men cezası almıştı. Bu Galatasaray'da moral ve finansal açıdan bozukluk yarattı" dedi.

Seçimlerin Galatasaray'da bayram havası gibi bir festival gibi geçtiğini hatırlatan Özbek, "Herkes genel kurula, Galatasaray'ın doğduğu yere, camianın geleceği için geliyor. Geleceğini hazırlayacak kişileri seçmek için geliyor. Her zaman kenetlenmenin yeri okulumuz olmuştur. Herkesi bekliyorum" diyerek sözlerine başladı.

DHA'ya açıklamalar yapan Dursun Özbek en zor dönemde kendilerinin olduğuna vurgu yaparak; "Galatasaray'ın en zor dönemlerinde yönetimdeydik. 2.5 sene boyunca Ben ve arkadaşlarım bu zorlu dönemi bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray'a yakışır uygun şekilde geçirdik. Galatasaray'ın geçmişten gelen bazı sıkıntıları nedeniyle UEFA'dan men cezası gelmiş, finansal yapı bozulmuştu. Bu Galatasaray'da moral ve finansal açıdan bozukluk yarattı. Gelirler düşmüştü. Camia demoralize olmuştu. Bu dönemi güzel atlattık. 2016'nın sonlarına doğru emlak konutla yapacağımız projelerle Galatasaray çıkışa geçti.

Emlak konutla elde edilen finansal yapı Galatasaray'ın aynı zamanda sermaye artışını hazırladı. O gün elde edilen 340 milyon liralık finansal destek sermaye artışı olarak sportif AŞ'nin içine kondu. Orada kalmadı ama bu para Sportif AŞ'nin bankalara olan dövize endeksli kredilerin kapanmasına kullanıldı" dedi.

Şampiyonluğa odaklı bir kadro kurarak yola çıktıklarını ve mali açıdan da Galatasaray'ı düşündüklerini ifade eden Özbek, "Transfer döneminde şampiyonluğa odaklı yepyeni bir takım kurduk. Fatih Terim'i de getirdik ve takım şampiyon oldu. UEFA'dan 50 milyon euro gelecek. İyi oyuncularımızdan birinin satılması da 75 milyon TL getirdi. Mağazacılıktan gelecek forma satışı ve sponsorluk bonuslarımız var. Ortaya yaklaşık 1 milyar TL'lik kaynak çıkıyor. Bu bir proje ve planlanmanın eseri. Biz üreten Galatasaray'ı düşündük" şeklinde konuştu.

UEFA ile defalarca toplantı yaptıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Biz, UEFA ile defalarca toplantı yaptık. Elimizdeki bütün projeleri anlattık. Bunların hepsine toplantıda olanlar şahit. UEFA'nın takip ettiği gayrimenkul ve sermaye anlaşmasını yaptık. Bu 2 konu UEFA'yı tatmin etmiştir. Bunlar için söz vermiştik ve yapmıştık. Bunlar yapıldıktan sonra Galatasaray'ın işi kolaylaşmıştı. Ufak tefek yaptırımlar olacaktır ama kesinlikle men cezası gelmeyeceğini açıkladılar. Buradan kendime hiçbir şekilde kahramanlık çıkarmıyorum, bizim görevimiz bu, yönetimlerin görevi budur" diye konuştu.





"MÜKEMMEL BİR TESİS YAPACAĞIZ"

Özbek ayrıca projeleriyle ilgili de şunları söyledi;

"Bugüne kadar gün yüzüne çıkarmadığımız, Galatasaray üyelerinin de kullanacağı çok önemli sosyal tesis projemiz var. Florya'da yerleşkemizde GSGM'den kiraladığımız 22 dönüm yer var. Tam cadde üzerinde, en güzel yerde. Biz sosyal tesis yapacağız, tenis kortları, kafeterya, kapalı spor salonu gibi... Çok mükemmel bir sosyal tesis burası. 130 dönüm bir arsamız var. Üst kullanımı bizde, Kemerburgaz'da. Bir de kapalı salon var Aslantepe'de, hepsini hazırladık. Üreten Galatasaray'ın simgesi olarak bu salonu da yapacağız. Hem taraftarımızın, hem de genel kurul üyelerimizin memnun olacağı şeyler yaptık. Yarım kalan projelerin yapımı için geliyoruz. Bunlar Galatasaray'ı yukarılara taşıyacak."

"UÇAKLAR İNMEYE DEVAM EDECEK"

Devler Ligi için kadrolarını güçlendireceklerini "Uçaklar inmeye devam edecek" sözleriyle vurgulayan Özbek, "Uçaklar hep inecek. Çünkü bu bir süreç. Olmazsa olmaz. Galatasaray Kulübü bu manada hep yenilenmeye, hep daha başarılı olmaya mecburdur. Bu manada planlarımızı yapabilmemiz için UEFA'nın şartlarını görmemiz lazım. Bunu öğrendiğimiz gün, A, B ve C planlarımız hazır. Hocamız ve araştırma ekibimizle bu manada oturup, konuşup, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı başarıya taşıyacak, taraftarımızı sevindirecek neticeleri alması için futbol takımımızın bazı takviyelere ihtiyacı var. Bunları da biz 'uçaklar inecek' şeklinde ifade ediyoruz. Sezon başında yaptığımız konuşmanın arkasındayız. Başarılı bir Galatasaray için uçaklar inmeye devam edecek" dedi.