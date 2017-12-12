Başkanı Dursun Özbek, son dönemde ağır eleştiriye maruz kalan teknik direktör İgor Tudor’u savunmaya hazırlanıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yarın düzenlenecek divan kurulu toplantısında kürsüye çıkacak olan Sarı-Kırmızılı kulübün 1 numarası, Hırvat çalıştırıcıya yüklenen muhaliflere sert sözlerle çıkışacak.

Kazanılmasına rağmen Tudor’un istifaya davet edilmesine ve maç sonunda Teleset Mobilya Akhisar’ın teknik direktörü Okan Buruk’un meslektaşı hakkında, “Vasıfsız ve 2. sınıf hoca” yakıştırmalarına oldukça sinirlenen Özbek’in, Tudor aleyhinde algı yaratılmaya çalışıldığını belirtip sert tepki göstereceği ifade edildi. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada hala Tudor üzerinden Galatasaray yıpratıldığını düşünen Özbek’in, Hırvat teknik adama tam destek vereceği öğrenildi.