Dursun Özbek konuşuyor

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste yapıldı. Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer aldı. Beşiktaş ve Osmanlıspor'dan mazeretli olarak katılım olmadı.

Toplantının ardından başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu:

"Video hakem uygulamasının ne zaman olacağı konusunda TFF ile görüşeceğiz."

"Gündemimizde bugün itibariyle yabancı konusu yok."

"Kulüplerin sorunu sadece hakemler değil. Cezalar, disiplinler. Bazı kurullardan şikayetler var."