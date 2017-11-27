Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, E-Spor 1905 GSYİAD lansmanında açıklamalar yapıyor. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de teknik direktörünün ne zaman geleceği, ne zaman gideceği en çok konuşulan kulüp Galatasaray'dır herhalde. Haftalarca antrenörü eleştirilen, ne zaman gideceği konuşulan başka bir takım yok. Değerlendirmeyi taraftarımıza bırakıyorum."

"Lig liderinin hocasının haftalarca 'Ne zaman gitti, ne zaman geldi' diye tartışılmasının iyi niyetli bulmuyorum."

"Igor Tudor'dan daha fazla eleştirilen başka bir hoca yok. Bunların amacı nedir? Basın mensupları olarak bunu biraz kendi aranızda tartışın. Bu tartışmaların takımımızın performansının düşürmesine izin vermeyeceğim. Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok."

"Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Tudor tartışmalarının takıma zarar vermesine izin vermem. Taraftarımız yanımızda, onlara teşekkür ediyorum. Son maça 40 bine yakın taraftar geldi."

"Sofiane Feghouli için ne yapalım? Hukuk yoluyla itiraz ettik. Edilmedi gibi bir yorum olamaz. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Biz sadece Feghouli için itirazımızı yaptık, TFF böyle bir karar verdi. Kaale almamak gibi bir durum yok."