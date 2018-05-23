Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylar tanıtım toplantılarını sürdürüyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek, Kalamış'ta düzenlediği iftarlı toplantıyla listesindeki üyeleri tanıttı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün de Özbek'in listesinde yer alması dikkat çekti. Yapacakları birçok proje olduğunu ve bu projeleri 'Galatasaray 5.0' adı altında yapacakları atılımla gerçekleştireceklerini söyleyen Dursun Özbek, projeleri 5 başlık altında toplayarak üyelere tanıttı.

Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim başlıkları altında toplanan projeler, üyelere her başlık altında ayrıntılı şekilde anlatıldı. Dursun Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini ifade etti.



Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu Listesi

Dursun Özbek

Metin Öztürk

Taner Aşkın

İbrahim Ziyal

Osman Kocaman

Niyazi Yelkencioğlu

Nasuhi Sezgin

Rıza Tevfik Morova

Levent Yaz

Ercüment Erdem

Dikran Gülmezgil

Yönetim Kurulu Yedek Listesi

Cenk Eyüboğlu

Osman Aral

Fırat Uygur

Ceyda Üçer

Kayhan Berberoğlu