Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Akşam'ın haberine göre; büyük hüsranın ardından Dursun Özbek yıkılmadı. Yakın çevresiyle konuşan eski başkan, "Bu iş burada bitmedi. Mayın ayındaki seçimde tekrar aday olacağım. Daha güçlü bir yönetimle bu kez kazanacağım" dedi.

2 YIL 8 AY SÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak Özbek, hemen seçim sonrasında çalışmalara başladı. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü kongresinde Mustafa Cengiz'e geçilerek başkanlık koltuğunu kaybeden Özbek'in dönemi 2 yıl 8 ay sürdü. Özbek, görev süresi içinde futbol takımıyla 1 Süper Lig, ikişer Türkiye Kupası ve TFF Süper kupa şampiyonlukları yaşadı.



Sarı kırmızılılarda önemli projelerin başlangıcını yapan Özbek, Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını kulübe kazandırdı. Ama istikrarı bir türlü sağlayamadı.

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