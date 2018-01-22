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"Dursun Özbek mayısta tekrar başkanlığa aday olacak" iddiası

"Dursun Özbek mayısta aday olacak" iddiası

Galatasaray'da başkanlık seçiminde Mustafa Cengiz'e yenilen Dursun Özbek'in mayısta yapılacak kongrede tekrar aday olacağı belirtildi

22 Ocak 2018 Pazartesi, 11:47:09 | Güncelleme:

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Akşam'ın haberine göre; büyük hüsranın ardından Dursun Özbek yıkılmadı. Yakın çevresiyle konuşan eski başkan, "Bu iş burada bitmedi. Mayın ayındaki seçimde tekrar aday olacağım. Daha güçlü bir yönetimle bu kez kazanacağım" dedi.

2 YIL 8 AY SÜRDÜ
Konuyla ilgili olarak Özbek, hemen seçim sonrasında çalışmalara başladı. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü kongresinde Mustafa Cengiz'e geçilerek başkanlık koltuğunu kaybeden Özbek'in dönemi 2 yıl 8 ay sürdü. Özbek, görev süresi içinde futbol takımıyla 1 Süper Lig, ikişer Türkiye Kupası ve TFF Süper kupa şampiyonlukları yaşadı.
 
Sarı kırmızılılarda önemli projelerin başlangıcını yapan Özbek, Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını kulübe kazandırdı. Ama istikrarı bir türlü sağlayamadı.

 

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Yorumlar 19
  • Misafir 14 dakika önce
    Yenilen Pehlivan Gurese Doymaz Misali
  • Misafir 23 dakika önce
    Mayısa kadar kalmalıydı kendi kendini bitirdi kriz yönetimi sıfır.
  • Misafir 1 saat önce
    Bir FB'li olarak memnundum kendisinden. İnşallah yine gelir. Vizyon sahibi, karizmatik bir başkan. Fatih Terim'le de yakışıyorlar.:stuck_out_tongue_winking_eye:
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