Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına yeniden aday oluyor

Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Galatasaray’da yönetimin de keyfi yerinde...
Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Camianın ağır eleştirileriyle geçen 2 yılın ardından bu sezon futbol takımının şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesi, Özbek yönetimin üzerindeki baskıyı da dindirdi. Riva ve Florya projelerinin yanı sıra sermaye arttırımıyla kulübü mali açıdan rahatlatan başkan Dursun Özbek’in, devam eden finansal organizasyonların tamamlanmadan görevi bırakmak istemediği ortaya çıktı.
Galatasaray’ı tamamen borç batağından kurtarıp başladığı işi bitirmek isteyen Özbek’in, projeler tamamlanana kadar koltukta kalmayı düşündüğü öğrenildi.
YÖNETİMİNİ YENİLEYECEK
Yakın çevresine ve yönetimdeki kurmaylarına da bu düşüncesini belirten Dursun Özbek’in, “Daha yapacak çok işimiz var. O yüzden mayısta yeniden başkanlığa adaylığımı koyacağım” dediği ifade edildi. Görev süresi boyunca eleştirilerden ders çıkararak tecrübe kazanan baş- kan Dursun Özbek’in, yeni dönemde listesinde revizyona gitmesi bekleniyor. Seçildiği dönemdeki listesinden istifa edenlerin yerini de dolduracak olan Özbek’in, mevcut yönetimden de bazı isimleri eleyerek yerlerini yeni kişilerle doldurmayı planladığı kaydedildi.
KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA DA DEVAM EDECEK
Sezon başında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen ve koltuğu Göksel Gümüşdağ’dan devralan Dursun Özbek’in, bu görevini de sürdürme niyetinde olduğu öğrenildi... Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbolun ve kulüplerin gelişmesi için önemli projeler üretmek istediklerini belirten Özbek’in, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını birlikte yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.
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Misafir 23 dakika önce3 günlük dünya burası sayın Özbek. Şu anda her kes sizi ayakta alkışlıyor. 3 hafta takım tökezler ise, taraftar ''istifa''diye bağırır. geçen sene başarısızdınız. bu sene de bana göre henüz başarılı değilsiniz ancak başarı için emin adımlar görüyorum. umarım şamp. olur bu takım00