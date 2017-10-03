Dursun Özbek: Sabri'yle gurur duydum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fanatik'in düzenlediği 2017 Spor ve Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Galatasaray olarak UEFA'yla yeniden sıkıntı yaşamamak için müracaat ettik. Şu anda onlardan bir davet bekliyoruz.Galatasaray'ın kasasına giren yaklaşık 100 milyon liralık kısım bankadaki borçların kapatılması için kullanılmıştır. Bizim yönetimimizin Galatasaray için yaptığı proje bu. Bankalarla iyi olsun aramız. Riva ve Florya projesi bu manada yapılmış projelerdir. Borcu sıfırlamak istiyoruz."

"SABRİ'YLE GURUR DUYDUM"

"Sabri Sarıoğlu ile herhalde gurur duydum. Göğsümüz kabardı. Sabri Sarıoğlu Galatasaraylıdır. Gittiği takımda başarılı olmasıyla milli takıma çağrılmasından gurur duydum."