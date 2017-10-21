Dursun Özbek: "Size inancım tam"

Süper Lig’e harika bir başlangıç yaparak ezeli rakiplerine 8’er puan fark atan G.Saray, yarın oynayacağı F.Bahçe derbisi için tek yumruk oldu. Türk Telekom Stadı’nda F.Bahçe’yi ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’ın dünkü idmanını başkan Dursun Özbek de izledi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Florya’ya giden Özbek, antrenman öncesi futbolcularla ve teknik heyetle tek tek tokalaşıp dev maç öncesi tüm takıma başarılar diledi. Ezeli rakipleri karşısında alınacak bir galibiyetin 3 puandan daha fazla anlam ifade ettiğini vurgulayan başkan Özbek’in, “Harika bir takım olduk. Namağlup unvanınıza gölge düşürmeyin. Derbide sizden galibiyet bekliyorum. Sizlere inancım tam” sözleriyle takıma moral verdiği ifade edildi.

‘BU DESTEĞE KAZANARAK KARŞILIK VERİN’

Yeni transferlere statta bambaşka bir atmosferin kendilerini beklediğini aktaran Özbek, şöyle devam etti: “Taraftarımız daha önce görmediğiniz türde muhteşem bir ambians yaratacak. Buna hazır olun. Bu desteği karşılıksız bırakmayın ve taraftarımızın evlerine mutlu gitmelerini sağlayın.”

DURSUN ÖZBEK'İN DERBİ KARNESİ

G.Saray, Dursun Özbek başkanlığında çıktığı 11 derbide kötü bir grafik çizdi. Sarı-Kırmızılılar, F.Bahçe’yi yenip bu gidişi değiştirmek istiyor. Özbek’in başkanlığı sürecinde G.Saray, ezeli rakiplerine karşı 9’u lig, biri Ziraat Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere oynanan 11 derbide sadece 2 galibiyet alırken, 4 beraberlik, 5 de mağlubiyet elde etti. Bu periyotta F.Bahçe’ye karşı çıkılan 5 maçta bir galibiyet, 2’şer beraberlik ve yenilgi alındı. Özbek döneminde Aslan, ligde F.Bahçe’ye üstünlük sağlayamadı.