Dursun Özbek'ten Galatasaray'la ilgili son dakika Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un yerine adı geçen Fatih Terim'le ilgili olarak açıklama yaptı. Beşiktaş maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Özbek, NTV Spor'a şunları söyledi:

"Cumartesi günü çok üzüldük. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Ancak olayı bu yönde speküle etmemek lazım. Yarın rutin toplantımız var. Salı günleri yönetim kurulu olarak toplanıyoruz."

"Fatih Terim'le görüşmemiz olmadı. Fatih hoca Türk futbolu için çok önemli bir isim ama aramızda bir görüşme olmadığını kendisi de dile getirdi."

TARAFTARA ÇAĞRI

"Taraftarımızdan bir şey istiyorum: Bize inansınlar, takıma inansınlar. Mayısı beklemek lazım. Galatasaray hala şampiyonluğun en önemli adayıdır. Çok güzel ambiyansımız vardı, bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk hedefimizden sapma yok."

FLORYA'YA FATİH TERİM ÇIKARMASI...

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 3-0 mağlup olmuş ve şampiyonluk yolunda yara almıştı. Sarı-kırmızılılar, Igor Tudor yönetiminde oynadığı 8. büyük maçından da galibiyet çıkaramazken bu mücadelelerde sadece 1 puan alabilince Hırvat teknik direktöre camiada tepki oluşmuştu. Galatasaraylı taraftarlardan bir kısmı yenilgi sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri önüne giderek Tudor'u istifaya davet etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tesis duvarlarına Fatih Terim'in fotoğraflarını yapıştırmıştı.